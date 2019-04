Spari a Lourdes: uomo armato tiene in ostaggio tre persone

Un uomo, ex militare, tiene in ostaggio tre persone in una casa di Lourdes dopo aver sparato alcuni colpi d’arma da fuoco. Lo riferisce il giornale ‘La Depeche du Midi’ che cita la prefettura, secondo cui “un individuo si è asserragliato all’interno della sua abitazione, sparando colpi d’arma da fuoco verso l’esterno, due persone sarebbero tenute in ostaggio”.

Testimoni hanno raccontato di aver sentito intorno alle 11 quattro colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenute le forze speciali dell’antiterrorismo.