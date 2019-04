Massacro di cristiani Sri Lanka: lo Stato Islamico rivendica gli attentati

ROMA, 23 APR – L’Isis ha rivendicato gli attacchi nello Sri Lanka che hanno causato almeno 321 morti, senza tuttavia fornire alcuna prova del suo coinvolgimento diretto. Lo riferisce il Site.

“Security source to Amaq Agency: the executors of the attack that targeted citizens of coalition states Christians in # SriLanka two days ago were ISIS”

Una fonte della sicurezza del gruppo ha rivelato all’agenzia Amaq che gli autori delle esplosioni che hanno colpito i cittadini della coalizione internazionale anti-Is e i cristiani dello Sri Lanka erano “combattenti dello Stato islamico“.

321 persone sono morte, più di 500 sono state ferite. Le autorità attribuiscono la responsabilità al gruppo islamista NTJ. L’inchiesta è ancora in corso.