Legittima Difesa, Mattarella non ha ancora firmato la legge

Non è stata ancora firmata e promulgata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la legge sulla legittima difesa, approvata in via definitiva dal Senato il 28 marzo scorso. In settimana sono dunque attese le decisioni del Capo dello Stato, visto che, in base all’articolo 73 della Costituzione, ha un mese di tempo per promulgare il provvedimento, a meno che, con messaggio motivato, non ne chieda un nuovo esame al Parlamento.

Dal Quirinale, complici anche i giorni di festa, trapela poco o nulla su quelle che potrebbero essere le decisioni del Presidente della Repubblica, che si concederà ancora qualche ora di riposo, prima di rientrare al Colle e riprendere in mano il dossier, sul quale comunque è stata già avviata l’istruttoria. Come ha più volte ricordato lo stesso Mattarella, il Capo dello Stato può chiedere alle Camere di riesaminare il testo qualora ravvisi “evidenti profili di illegittimità costituzionale”, fermo restando che, in base all’articolo 74 della Costituzione, la legge va promulgata se riapprovata in modo identico.