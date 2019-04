Decreto Crescita: Di Maio e altri M5s disertano il Consiglio dei Ministri

Luigi Di Maio non si presenta e come lui anche altri ministri M5s. Il vicepremier grillino diserta il Consiglio dei ministri, è impegnato nella registrazione del programma “Di Martedì”, condotto da Giovanni Floris, che andrà in onda stasera.

Per gli M5s gli unici due che si fanno vedere a Palazzo Chigi sono Barbara Lezzi e Alberto Bonisoli.