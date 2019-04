Torino: rinchiusa in uno scantinato e stuprata da stranieri

È stata rinchiusa in uno scantinato da una donna di origini marocchine che l’ha costretta a prostituirsi con due uomini e utilizzata come merce di scambio per la droga. È successo a Torino nella notte tra giovedì e venerdì sera. La vittima, un’italiana è riuscita a liberarsi dalla sua prigione in via Bra e ha raggiunto un bar da dove ha chiamato i soccorsi. Grazie alla descrizione della vittima la polizia è riuscita a rintracciare lo stabile e la donna di origini marocchine, che è stata sottoposta a fermo. Durante le perquisizioni è stato rinvenuto il taglierino con cui la donna avrebbe costretto la ragazza a prostituirsi.

Dalla ricostruzione dei fatti la vicenda sarebbe iniziata giovedì sera quanto la marocchina avrebbe minacciato la giovane con il taglierino facendosi consegnare il bancomat; così la vittima sarebbe stata utilizzata come merce di scambio per avere delle dosi dagli spacciatori, anche loro di origini marocchine, che avrebbero abusato sessualmente della giovane.