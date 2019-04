”I crocifissi sono sempre gli stessi: i cristiani” (non i migranti)

Condividi

di Silvana De Mari – – – Cristiani crocifissi in Irak e Siria. Il numero dei Cristiani uccisi nel 2018 è circa 3000. Non contiamo i feriti , i massacrati, quelli e quelle rimasti vivi dopo essere stati castrati o accecati, dopo aver subito stupri. Morti nel mediterraneo nel 2018 sono 2000. Netta diminuzione da quando i porti sono chiusi.

Perché sono responsabile io dei morti in Mediterraneo e non la Tunisia o il Marocco? C’è qualche motivo per considerare gli abitanti della Tunisia e del Marocco irresponsabili o meno capaci degli europei, meno compassionevoli?