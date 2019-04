Vescovo Gesuita contro Bannon e Dugin, “sacerdoti dei populismi”

Il presidente della Commissione delle conferenze episcopali dell’Unione europea, il gesuita Jean-Claude Hollerich, mette in guardia da personalità come lo statunitense Steve Bannon e il russo Aleksandr Dugin, “sacerdoti” dei populismi che “evocano una falsa realtà pseudo-religiosa e pseudo-mistica, che nega il centro della teologia occidentale, che è l’amore di Dio e l’amore del prossimo”, in un articolo sulle prossime elezioni europee per la Civiltà cattolica, il quindicinale dei gesuiti stampato con l’imprimatur della Segreteria di Stato vaticana.

“L’Europa, che sta perdendo la propria identità, si costruisce identitarismi, populismi, in cui la nazione non è più vissuta come comunità politica, ma diventa un fantasma del passato, uno spettro che trascina dietro di sé le vittime delle guerre dovute ai nazionalismi della storia”, scrive l’arcivescovo di Lussemburgo.