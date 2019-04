Elezioni UE, Popolari europeisti candidano la porno prof dell’Eros di Berlino

Condividi

Nella lista dei candidati alle elezioni europee figura anche Anna Ciriani, la “sexyprof” di Pordenone sospesa nel 2008 dopo che ignoti postarono su internet sue immagini senza veli catturate alla fiera dell’Eros di Berlino. L’insegnante di lettere è stata inserita nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per l’Italia. “La richiesta è stata dell’ultim’ora e non ci ho pensato due volte ad accettare”, ha rivelato.

“Sono sempre stata una liberale e penso che le libertà personali vadano tutelate in ogni modo”, ha sottolineato la Ciriani. “La decisione di essere candidata al Sud nasce dalla mia popolarità in tutta Italia: ovunque vada ho sempre avuto consensi perché sono schietta, mi batto contro tutte le discriminazioni, per il riconoscimento delle pari opportunità”.