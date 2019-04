Cardinale Sarah: “condanno questa barbarica violenza islamista”

Condividi

Una serie di esplosioni simultanee si è verificata in hotel e chiese durante le celebrazioni di Pasqua in Sri Lanka, causando finora 207 morti ed oltre 450 feriti. Secondo le prime informazioni diffuse dai media internazionali, le esplosioni sono state otto, in cinque chiese e tre hotel. Nel Paese dell’Asia meridionale la minoranza cristiana è circa il 7,5% della popolazione.

Scrive il cardinale Sarah su Twitter: “Mentre celebriamo la risurrezione del figlio di Dio, i terribili attentati in Sri Lanka dimostrano ancora una volta come i seguaci di Cristo sono in tutto il mondo le vittime di atti selvaggi e stolti. Condanno questa barbarica violenza islamista. Preghiamo.”

As we celebrate the resurrection of the son of God, the terrible attacks in Sri Lanka once again show how the followers of Christ are all over the world the victims of wild and foolish deeds. I condemn this barbaric Islamist violence. Pray. + RS pic.twitter.com/z2el8c3nJN

