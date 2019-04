Reddito Cittadinanza, operatrice Inps in ospedale per stress

Reddito di Cittadinanza – – il 60% degli aventi diritto riceve meno di 500 euro, in 30mila ricevono solo 40 euro. L’operatrice dell’Inps, sommersa dalle contestazioni, sbrocca e finisce all’ospedale.

“Non è una stagista malpagata, come scriveva un quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione”. A dirlo il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, tornato sulle polemiche innescate dai commenti poco corretti verso gli utenti da parte della pagina social Inps per la famiglia. “Ieri sera – ha aggiunto – ho chiamato la nostra dipendente, che ha passato la giornata in ospedale per lo stress che ha subito dalla vicenda. Ha avuto tutta la mia comprensione e solidarietà”.