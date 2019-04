Di Maio: ”l’Italia non uscirà dall’Europa e dall’Euro”

«Siamo un governo nuovo che va conosciuto, siamo un governo che sta portando avanti una ricetta diversa rispetto al passato. È chiaro che i mercati guardino questo governo con molta attenzione ma senza conoscerlo fino in fondo. C’è ancora in sottofondo questa paura che l’Italia abbandoni l’euro e l’ Europa, non è così. Sono disposto a farmi un tatuaggio se serve a dire che non vado via dall’ Europa e dall’euro».

Così, parlando delle reazioni dei mercati europei alla nuova legge di bilancio, il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio, che questa mattina ha partecipato ad un incontro presso la sede della Cna a Roma sul tema delle imprese e dello sviluppo economico.