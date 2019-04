Da 10 anni Italia non sa leggere il giuramento: cittadinanza negata

Non sa leggere l’italiano e il sindaco del Comune di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, non le concede la cittadinanza. L’episodio è avvenuto martedì quando una donna ghanese si è presentata in Comune riferendo, carte del Ministero alla mano, di essere in possesso dei requisiti tecnici (dieci anni di permanenza regolare) per diventare cittadina italiana.

Quando si è trattato di leggere la formula di rito per il giuramento, la donna non è però stata in grado di farlo e a quel punto il primo cittadino, Filippo Bongiovanni, ha fatto saltare tutto. La donna ha sei mesi di tempo per imparare almeno le basi della lingua italiana, altrimenti la cittadinanza le verrà negata.