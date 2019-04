Parlamento vota una risoluzione per non aumentare IVA

Condividi

Guido da Landriano

Oggi sia su articoli dei giornali sia su TV il sottosegretario all’Economia Garavaglia ha affermato che NON vi sarà nessun aumento IVA. Il sottosegretario va anche più avanti spiegando bene perchè esiste il DEF in primavera e perchè sia completamente inutile. Inoltre il SS si spinge anche a parlare di revisione delle deduzioni e detrazioni al fine di rivedere nel globale la tassazione ed anche la capacità contributiva ai fini pensionistici.







Infine il quadro macroeconomico generale: l’economia italiana non cresce come dovrebbe, ma il gap con la Germania si è ridotto, Gli investimenti da parte della Pubblica Amministrazione locale, soprattutto comuni(+22%) e regioni (+84%) sono migliorati per l’innalzamento del livello semplificato di concessione degli appalti.

Un quadro in chiaroscuro che mette in luce punti di forza e di debolezza e che, soprattutto, spazza definitivamente l’orizzonte dalla possibilità che vi siano degli aumenti IVA, tanto temuti.