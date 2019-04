Migranti, Trenta: ”scongiurare crisi umanitaria devastante”

Il “pericolo che possano aumentare gli sbarchi” dalla Libia “è reale ed esige una soluzione di ampio respiro regionale ed europeo”. Lo afferma il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, rispondendo a un’interrogazione alla Camera.

“E’ necessario uno sforzo europeo per scongiurare una crisi umanitaria devastante per le popolazioni e per le probabili conseguenze sul nostro paese”, chiarisce.

L’Itala rimane pronta a fronteggiare ogni possibile aggravamento della situazione in Libia, grazie al dispositivo di sorveglianza e sicurezza. Agenzia Nova