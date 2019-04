Business migranti, 14 indagati a Taranto

I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno proceduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nei confronti di 14 persone, tra i quali imprenditori, rappresentanti di associazioni e cooperative sociali, nonché di un appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Come scrive www.lojonio.it/taranto , il provvedimento è conseguente ad attività investigative eseguite dalle Fiamme Gialle nell’ambito delle procedure di appalto poste in essere dalla locale Prefettura per l’acquisizione di “servizi di temporanea accoglienza di immigrati richiedenti asilo o protezione internazionale”.