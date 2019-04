Integrazione migranti, Consiglio UE: apprendimento della lingua sia volontario

Condividi

STRASBURGO, 16 APR – Gli stati non devono utilizzare le politiche d’integrazione come strumento per regolare i flussi migratori, ma per assicurare che migranti e rifugiati possano godere dei loro diritti e libertà fondamentali. Sono le conclusioni del rapporto del rappresentante speciale del segretario generale del Consiglio d’Europa per la migrazione e i rifugiati Tomas Bocek, dove vengono esaminate le politiche d’integrazione di 11 stati membri tra cui l’Italia, e i loro effetti sui diritti di migranti e rifugiati. Gli altri Paesi analizzati sono Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Portogallo, Svezia, Turchia, Russia e Gran Bretagna.

La valutazione delle politiche d’integrazione si concentra sui requisiti che i rifugiati già nel Paese o che chiedono il ricongiungimento familiare devono soddisfare. Questi vanno dal dover dimostrare un certo livello di reddito alla conoscenza di lingua, usi e costumi, storia e leggi del Paese.