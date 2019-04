Migranti, Di Maio: “Chiudere un porto è una misura occasionale”

“Chiudere un porto è una misura occasionale, risultata efficace in alcuni casi quando abbiamo dovuto scuotere l’Ue, ma è pur sempre occasionale. Funziona ora, ma di fronte a un intensificarsi della crisi non basterebbe”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere della Sera.

Con riferimento a Matteo Salvini, per il capo politico M5S “sarebbe utile, indipendentemente dagli sviluppi in Libia, se convincesse Orbán e i suoi alleati in Europa ad accettare le quote di migranti che arrivano in Italia”.