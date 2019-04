Di Maio: la Lega ci attacca perché in difficoltà nei sondaggi

“La Lega, quando è in difficoltà nei sondaggi, mette in mezzo Roma, io non rispondo nel merito perché Roma ce l’hanno lasciata così centrodestra e centrosinistra. Parliamo di una città che è stata divorata negli anni da Mafia capitale che un po’ alla volta va messa a posto”.

Così il vicepremier Luigi Di Maio, in diretta Facebook durante la sua visita a Dubai, ha risposto a proposito dell’attacco di Matteo Salvini alla sindaca pentastellata Virginia Raggi. (askanews)

