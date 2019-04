Beghin (M5s) contro Salvini: “cose che non stanno né in cielo né in terra”

“Se Salvini passasse meno tempo a fare selfie e leggesse meglio i provvedimenti che il suo stesso gruppo porta avanti capirebbe che le cose che sta dicendo non stanno né in cielo né in terra”

Roma, parla Tiziana Beghin M5S ad Agorà