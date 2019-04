“Troppo pochi 21 euro a immigrato”. E le cooperative disertano i bandi

In tutta Italia i bandi per le attività di accoglienza ai migranti stanno andando deserti. Il motivo è legato all’abbassamento dei costi per l’accoglienza, decisa dal ministro degli Interni, Matteo Salvini. Si è infatti passati di 35 ai 21-26 euro. Un taglio netto di oltre il 40 per cento.

Così a Genova, Savona, Lecce, Treviso, Ferrara, Reggio Emilia e Viterbo le Cooperative che dovrebbero svolgere le attività di accoglienza e integrazione non si stanno presentando alle gare che, così, finiscono per andare deserte. Le prefetture, per prendere tempo, hanno deciso di rinviare o prorogare i termini di presentazione alle gare, come successo a Siena e Bologna, ma il rischio che questa protesta silente continui è più che probabile.