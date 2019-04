Clandestino scoperto perché vuole pagare le tasse, rischia l’espulsione

Si è procurato un documento falso per pagare le tasse. Ma ora Hennadii Arkhypenk, clandestino ucraino arrivato in Italia nel 1998 e ribattezzato dai colleghi di lavoro Gennaro, è stato scoperto. È accaduto ad Albenga (Savona). I vigili di Ceriale si sono accorti della carta d’identità falsa a causa della residenza indicata in una via che ad Albenga non esiste. Il suo avvocato Marco Ballabio dovrà chiedere per lui la protezione umanitaria. “Volevo lavorare e fare le cose per bene”, ha raccontato l’uomo al Secolo XIX.

Quando è arrivato in Italia Hennadii parlava solo il russo. “La persona che mi aveva fatto venire qui mi ha lasciato solo”, ha spiegato. Poi il suo visto turistico è scaduto e lui ha trovato due lavori in nero. “Dovevo mantenere me, mia moglie e mio figlio e aiutare i miei genitori in Ucraina. Là ci si deve arrangiare con 40 dollari di pensione e se non si riesce a pagare la bolletta arrivano subito a tagliare il gas. Così facevo di giorno il muratore e di notte il cameriere. Ma volevo essere in regola, pagare le tasse e i contributi”, ha aggiunto.