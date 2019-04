Bologna: 4 furti in un’ora, catturato algerino

Condividi

LADRO ‘SERIALE’ BLOCCATO DOPO 4 FURTI, IL VIDEO DELLA FUGA

Un breve video, girato da un cittadino, ha ripreso la fuga di un ladro ‘seriale’ che l’altra sera ha derubato almeno quattro persone nel centro di Bologna. Si trattava di un cittadino algerino di 45 anni, che è stato poi denunciato dalla Polizia. Nel giro di un’ora, con l’aiuto di un complice aveva trafugato il portafogli da borse e zaini di persone che erano sedute ai tavolini esterni dei bar fra Piazza Verdi, via Petroni e via Pescherie Vecchie.

Il video è stato fatto da un telespettatore di Ètv, Adrian, che ringraziamo, e mostra il momento in cui una delle ragazze derubate si è messa all’inseguimento del ladro, che scappa sotto il portico di via Zamboni. Pochi minuti dopo verrà catturato dalla Polizia in via Belle Arti. Addosso gli sono stati trovati tre portafogli e altri effetti personali rubati. Il 45enne aveva già precedenti per furto e un ordine di allontanamento dall’Italia emesso a gennaio di quest’anno.