Assange arrestato, Wikileaks accusa: “Violato il diritto internazionale”

Condividi

Il fondatore di WikiLeaks Julian Assange è stato arrestato all’ambasciata dell’Ecuador a Londra appena il presidente Lenin Moreno ha deciso di terminare l’asilo che aveva concesso sette anni fa al giornalista australiano. Assange è in custodia alla stazione centrale di Scotland Yard e sarà portato al più presto davanti ai magistrati, riferisce la polizia londinese.

Wikileaks: “Violato il diritto internazionale” – – “L’Ecuador ha revocato illegalmente l’asilo politico concesso in precedenza a Julian Assange in violazione del diritto internazionale”. E’ l’accusa lanciata da WikiLeaks dopo l’arresto del suo fondatore a Londra. , è stato l’ambasciatore a far entrare la polizia britannica all’interno della sede diplomatica, dove il fondatore di WikiLeaks è stato arrestato. Lo denuncia in un tweet la stessa organizzazione.