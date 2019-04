Migranti e lavoro stagionale, decreto flussi: gli ingressi previsti sono 30.850

E’ uscito il decreto flussi 2019 per poter chiedere il nulla osta per aver il permesso di soggiorno per diversi tipi di lavoro o fare la conversione del permesso di soggiorno già in possesso. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019 il D.P.C.M. del 12 marzo 2019.

Ecco i dati principali da conoscere: – gli ingressi totali previsti per quest’anno sono 30.850 di cui tanti sono riservati al lavoro stagionale. Sono ripartiti in questo modo: