Salvini: “Mai detto che Ilaria Cucchi fa schifo. Al Pd arriverà una querela”

“Ilaria Cucchi mi fa schifo”. Il Partito Democratico ha attribuito questo falso virgolettato a Matteo Salvini e ora i dem sono stati denunciati dal ministro dell’Interno. Il responsabile de Viminale ha deciso di querelare il Pd per aver diffuso, attraverso i suoi canali social, la dichiarazione contro Ilaria Cucchi. Insomma, una fake news vera e propria per gettare fango sul leader della Lega su un caso così tanto delicato.

La verità, per l’appunto, è che Salvini non ha mai detto di provare schifo per la sorella di Stefano, come aveva già precisato nei mesi scorsi. Il ministro, altresì, faceva riferimento a un post della donna. E proprio Ilaria Cucchi, a conferma che quella uscita social fu infelice, la cancellò e ammise l’errore.