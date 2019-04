Yemen: coalizione saudita bombarda case e scuole, 11 morti

Condividi

Sono almeno 11 le persone rimaste uccise domenica a Sanaa, in seguito ai raid aerei della Coalizione araba a guida saudita in Yemen. Lo riporta il network del Qatar, Al Jazeera.

Secondo quanto dichiarato da Youssef Al Hadrii, portavoce del ministero della Salute sotto il controllo Houthi in Yemen, più di 39 persone sono rimaste ferite negli attacchi aerei di domenica che avrebbero colpito anche abitazioni e scuole. Tra le vittime vi sono anche sette bambini, secondo quanto riportato dall’agenzia stampa Associated Press, che menziona oltre cento feriti.

