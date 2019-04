Di Maio a caccia di fascisti. In Campidoglio l’opera buffa del M5s

Patetici. Senza dignità. Non pronunciano più una sola parola. In galera c’è uno di loro, Marcello De Vito, ma Di Maio fa la caccia ai fascisti. Si è scordato i ladri. Perché lo hanno buttato fuori – dicono – dal partito, ma quello resta inchiavardato alla poltrona di presidente del Consiglio comunale. Eppure Di Maio è deputato, può entrare in carcere come e quando vuole, può andare in quella cella a pretendere le dimissioni del reprobo. Ma ha paura di restare a mani vuote, perché è stato un pasticcione persino nell’orchestrare l’espulsione di De Vito dal Movimento Cinquestelle. E quello se l’è segnata al dito.

Assenza di dignità – – Mentre Di Maio cerca nemici neri, emerge comunque l’imbarazzante assenza di dignità di uno dei massimi esponenti del firmamento pentastellato di Roma. De Vito non è mai stato uno qualunque. E se si ostina, dalla prigione, a non mollare la prima poltrona dell’assemblea capitolina, ha evidentemente qualche carta che vuole giocare. Contro la Raggi? Contro qualche consigliere che lo ha mollato? Contro lo stesso Di Maio? Vedremo che succederà.