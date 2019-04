Causano incidente e picchiano agenti, tre stranieri fermati

Condividi

LIVORNO, 7 APR – Tre persone sono state arrestate per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni. E’ successo stamani, intorno alle 6.30, a Stagno (Livorno) all’altezza della raffineria Eni. Per bloccarli gli agenti hanno dovuto usare anche lo spray al peperoncino. Quanto è successo è poi stato ricostruito in questura.