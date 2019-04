Pordenone: disabile in carrozzina bullizzato e ribaltato da albanese ubriaco

Condividi

Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento di sospensione ex art. 100 t.u.l.p.s disposto dal Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio per gg. 45 nei confronti del pubblico esercizio “Bar ai Tigli” sito a Pordenone in via cappuccini 16/b.

Il provvedimento cautelare, ricorrendone i presupposti, e’ stato adottato in via d’urgenza stante il grave episodio verificatosi nella serata di mercoledi 3 aprile u.s., allorquando un 27enne cittadino albanese G.A. , uscito dal Bar ai Tigli, gia’ in evidente stato di alterazione alcolica, impugnando una bottiglia di birra, alla vista di un disabile in carrozzella, immotivatamente lo gettava per terra ribaltandogli il mezzo e provocandogli alcune escoriazioni. Nel contempo un cittadino accorso in aiuto del disabile, veniva malmenato sempre dal giovane albanese che si dava quindi alla fuga.