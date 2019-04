Angoulême: migrante dichiara di avere 16 anni ma ne ha 47

Francia – Due uomini si sono recati alla stazione di polizia di Angouleme affermando di avere 16 anni e chiedendo di beneficiare delle misure di protezione concesse ai minori stranieri non accompagnati (MNA). Sono stati sbugiardati dall’esame delle loro impronte digitali.

Uno degli stranieri, che sosteneva di essere maliano, aveva in realtà 21 anni ed era nato in Guinea secondo l’atto di nascita. L’altro diceva di essere guineano ma aveva … 47 anni, secondo il passaporto che aveva recentemente presentato in Spagna .