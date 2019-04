Tentano di vendere droga ai carabinieri, stranieri arrestati

foto repertorio

I Carabinieri hanno arrestato un cittadino senegalese, 17enne e un cittadino gambiano di 19 anni , entrambi con precedenti per reati di droga. Sono stati controllati in via Zamboni e hanno offerto 7 grammi di marijuana ai militari in abiti civili. Perquisiti, sono stati trovati con altri 40 grammi della stessa sostanza. Il 17enne è stato rinchiuso nel carcere minorile del Pratello, il 19enne alla Dozza, in attesa della convalida dell’arresto.

Un altro arresto e due denunce, sempre per spaccio, sono stati effettuati dalla Polizia. Gli agenti hanno notato uno scambio tra un cliente italiano e un cittadino nigeriano 20enne che è stato trovato con 4 grammi di marijuana e ammanettato.