Romeno molesta bambino di 11 anni, denunciato. Dopo poche ore è di nuovo lì

La Polizia ha denunciato per violenza sessuale un senzatetto 32enne di origine romena, accusato di avere molestato un ragazzino di 11 anni il 28 marzo in viale Panzacchi, a Bologna. A riconoscerlo, davanti a un supermercato di via Farini dove chiedeva l’elemosina, è stato ieri uno dei papà che avevano visto la sua foto in una chat whatsapp di genitori, dove l’episodio era stato segnalato. L’uomo ha chiamato il 113 e gli agenti hanno identificato e denunciato il 32enne, senza fissa dimora e con alle spalle qualche precedente.

di Etv