Il banchiere Bazoli fa causa alla Rai: attacco diffamatorio

Giovanni Bazoli fa causa alla Rai per l’ultima puntata di “Report”. Il banchiere bresciano, affermano i suoi legali, “ha deciso di avviare un’azione giudiziaria nei confronti del Servizio pubblico televisivo e dei responsabili della trasmissione Report a seguito di un inaudito attacco diffamatorio messo in atto nella puntata di ‘Report’ andata in onda lunedì scorso in prima serata“.

Nel servizio, “dedicato a vicende riguardanti Ubi Banca, si presentano al pubblico versioni e rappresentazioni aventi per oggetto la nascita e l’attività di tale banca, alcune delle quali completamente false e altre riguardanti fatti ai quali il professor Bazoli è del tutto estraneo”. “In più – spiegano gli avvocati del presidente emerito di Intesa Sanpaolo – si accenna in modo allusivo alla possibile esistenza di rapporti di Ubi Banca e dello stesso Bazoli con persone e ambienti legati a Sindona e a Calvi, alla mafia e alla P2″.