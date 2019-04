Salvini: entro fine mandato obiettivo zero campi Rom in Italia

“Sto lavorando al ministero e, come promesso agli italiani, entro la fine del mandato non ci sarà più un campo rom in nessuna città d’Italia. L’obiettivo zero campi rom è qualcosa a cui stiamo lavorando e le periferie vanno trattate con amore e con cura”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha risposto a una domanda sulla guerriglia urbana di ieri sera a Torre Maura periferia est della Capitale per la presenza di un gruppo di rom.