Il compagno Fratoianni mette nel mirino la Polizia invece dei delinquenti

Condividi

Non ce la fanno proprio, sta nel Dna comunista l’odio contro la polizia e in generale le forze dell’ordine. Ora ci riprova Nicola Fratoianni, deputato di Leu, con una proposta di legge assegnata la scorsa settimana alla prima commissione della Camera. Il titolo è eloquente: “Disposizioni in materia di identificazione delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico”. Capito? Il suo problema non è identificare chi sfila a volto coperto in manifestazioni che spesso sfociano in violenza, ma capire come si fa a individuare chi è chiamato a proteggere i cittadini comuni da quelli che marciano bendati.

La perla principale riguarda il casco in dotazione, che secondo la proposta deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l’identificazione dell’operatore che lo indossa. Se durante eventuali incidenti dai una manganellata a chi se la merita, insomma, devi essere facilmente raggiungibile per la vendetta. Poi: tutti in uniforme, nessuno in borghese, così chi delinque sta più tranquillo. E se non hai l’uniforme, comunque devi essere riconoscibile a vista. Non basta più il tesserino… E tutta una serie di norme assolutamente finalizzate a far sentire sempre più sole le nostre forze dell’ordine.