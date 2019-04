Borghezio: solidarietà ai romani di Torre Maura, dissenso legittimo

“Non è giusto – dichiara l’On. Mario Borghezio – far passare come una guerra fra poveri le proteste di Torre Maura. É il legittimo, purché non violento, dissenso di cittadini italiani che giustamente e legittimamente non vogliono essere considerati di ‘serie B’.

É ora di finirla con le politiche sbagliate del passato da parte di amministrazioni di manica larga con nomadi ed extracomunitari e molto meno sensibili alle esigenze del nostro popolo!”

On. Mario Borghezio – Deputato Lega al P.E. – – Bruxelles, 4/04/2019

