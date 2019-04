Violenza sessuale su minorenne disabile, arrestato romeno

Era ricercato da un mese perchè accusato di aver violentato una minorenne per giunta affetta da problemi psichici: un romeno di 42 anni è stato rintracciato e arrestato da agenti della Polizia ferroviaria d Foggia nello scalo dauno. (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Una pattuglia di agenti hanno notato l’uomo nei pressi del bar della stazione che, alla loro vista, si è allontanato. Da qui la decisione di fermarlo: da un controllo presso la banca dati è emerso che nei confronti del romeno era stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere dal gip del tribunale foggiano per violenza sessuale aggravata in quanto la vittima era una minorenne e per giunta affetta da problemi psichici. Il fatto sarebbe accaduto l’anno scorso in un paese della provincia di Foggia: l’uomo è stato condotto in carcere.

