Roma: crolla soffitto di una scuola in zona Monteverde

Tanta paura questa mattina a Roma. Dalle prime indiscrezioni, sarebbe crollato un soffitto presso l’Istituto comprensivo Margherita Hack plesso Girolami, nella zona di Monteverde. Il cedimento sarebbe avvenuto attorno alle 10, in una aula dove erano al lavoro degli operai.La scuola per precauzione è stata evacuata. Lo riporta Rainews. Al momento non ci sono informazioni su eventuali feriti. La scuola è stata evacuata. Si comunica che al momento del crollo i bambini erano in mensa con le maestre.

(ansa) Più di 17 mila edifici scolastici in Italia sono in aree con una pericolosità sismica alta o medio-alta; quasi la metà delle scuole non possiede certificati di abitabilità e solo il 53% ha quello di collaudo statico.

Dall’inizio dell’anno scolastico ogni 3 giorni si sono verificati episodi di distacchi e crolli nelle strutture. Una situazione grave quella illustrata in un Rapporto presentato da Cittadinanzattiva e Save The Children che con un Manifesto di nove punti chiedono di superare l’attuale frammentazione delle fonti di finanziamento per la sicurezza delle scuole e il diritto di studenti e docenti di frequentare strutture sicure.