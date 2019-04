Grecia, malati di cancro: 3 mesi di attesa per la radioterapia

Condividi

I pazienti oncologici che necessitano di un trattamento di radioterapia devono attendere fino a tre mesi per il trattamento negli ospedali pubblici dell’Attica a causa di carenza di personale, dicono i medici, osservando che le vite potrebbero essere salvate con l’assunzione di soli 25 tecnici.

L’Associazione Medica di Atene ha denunciato le lunghe liste d’attesa per i malati di cancro negli ospedali pubblici e ha chiesto che i reparti di radioterapia diventino pienamente operativi per rispondere alla domanda.







Al momento un totale di 46 macchine di radioterapia sono in funzione negli ospedali greci – 29 nel settore pubblico e 17 nel settore privato. La Stavros Niarchos Foundation ha recentemente donato 12 acceleratori lineari (che forniscono raggi X o elettroni ad alta energia alla regione del tumore) al sistema sanitario statale greco. Ma c’è ancora molto da fare per tagliare le liste d’attesa.

Secondo Giorgos Pissakas, presidente della Società ellenica di radioterapia oncologica, i pazienti devono attendere tra due mesi e mezzo e tre mesi per iniziare un trattamento di radioterapia in un ospedale statale dell’Attica. Questo ritardo è “inaccettabile”, in particolare per i tumori cerebrali e cervicali, ha affermato.

Negli ultimi due anni, ci sono state assunzioni, ha detto Pissakas, ma solo presso i dipartimenti di radiologia, non di radioterapia. Altri 25 tecnici potrebbero risolvere il problema, ha affermato.

www.ekathimerini.com