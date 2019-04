Torre Maura: barricate contro l’arrivo dei Rom, cassonetti bruciati

Roma, barricate contro l’arrivo dei rom: cassonetti rovesciati e dati alle fiamme – Residenti inferociti a Torre Maura, perferia Est di Roma dove è andata in scena una vera e propria guerriglia per l’arrivo in un centro d’accoglienza di un gruppo di famiglie di etnia sinti fino a ieri ospitate in un centro di assistenza abitativa in dismissione.

Il trasferimento delle famiglie rom, sinti e caminanti -70 persone in totale – è previsto nell’ambito di un bando europeo indetto dal Comune di Roma regolarmente vinto da una cooperativa.