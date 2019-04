Prof di matematica ‘femminista antifascista’ sputa sui poliziotti, indagata

Padova – Venerdì sera in prima linea negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, ieri mattina dietro la cattedra dell’istituto superiore Alberti di Abano.

La professoressa di matematica Maria Giachi, femminista convinta, aderente al movimento “Non una di meno”, partecipa alle iniziative della Marzolo Occupata, ex centro sociale Gramigna. Venerdì è scesa in piazza accanto agli attivisti del centro sociale Pedro per rispondere al corteo di Forza Nuova. Ha sbandierato fiera le sue battaglie «a favore dell’aborto e contro i neofascisti», ma è accusata di aver scalciato e sputato verso le forze dell’ordine, dopo aver tentato di forzare il cordone di blocco.