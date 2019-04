“Facci il brodo che poi ce lo mangiamo. Me l’ha detto Desmond”

Condividi

Innocent Oseghale non era solo quando Pamela Mastropietro fu uccisa e smembrata. Il nigeriano, accusato di omicidio e violenza sessuale sulla 18enne, è rinchiuso nel penitenziario di Ascoli, ma se ha sempre ammesso il vilipendio e loccultamento del cadavere – i resti della ragazza furono ritrovati in due valigie – continua a respingere l’accusa di omicidio. E da un colloquio in carcere con la compagna carpito dalle telecamere, e risalente al marzo 2018, l’africano punta il dito contro un amico, accusandolo di aver ucciso lui Pamela.

E ora c’è dell’altro. Già, perché Oseghale avrebbe confessato a un ex poliziotto i macabri e cruenti particolari di quel brutale assassinio: “Facci il brodo che poi ce lo mangiamo. Me l’ha detto Desmond e mentre io la colpivo lui la teneva ferma” . È questa la testimonianza choc del nigeriano, riportata da La Verità, finora stranamente ignorata dagli inquirenti. A raccogliere le confessioni dell’accusato – scrive ancora il quotidiano – è A.D.S., un ex poliziotto che in carcere ha raccolto le confessioni dell’uomo.