Ravenna: Ok al progetto per ospitare un rifugiato in casa

Condividi

A Ravenna sarà possibile, per i cittadini che lo desiderano, aprire le porte di casa ad un rifugiato. Parte ufficialmente in città il progetto Dall’esperienza al modello: l’accoglienza in famiglia come modello di integrazione di cui il Comune di Ravenna è partner, all’interno di una rete nazionale guidata dall’associazione Refugees Welcome Italia, che dal 2015 promuove su tutto il territorio nazionale l’accoglienza in famiglia, secondo una metodologia di lavoro rigorosa e puntuale.

“L’iniziativa – finanziata dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) del Ministero dell’Interno – ha l’obiettivo di sperimentare un modello di accoglienza in famiglia basato sulla collaborazione fra le amministrazioni locali e la cittadinanza attiva. Il Comune di Ravenna aderisce attraverso l’assessorato all’Immigrazione e ai Servizi sociali” si legge in una nota del Comune