Minaccia e rapina tre ragazzini, fermato 17enne tunisino

Un ragazzo di 17 anni, di origine tunisina, è stato fermato con l’accusa di aver minacciato e rapinato tre minorenni, due sorelle e un amico, tutti circa della stessa età, 15 anni. L’estorsione di denaro a danno dei ragazzini è avvenuta nel centro storico di Cremona, nella tarda serata di venerdì 29 marzo, verso le 20,45.

Il 17enne avrebbe avvicinato i tre in piazza Roma, in una area giochi per bambini dove spesso la sera i ragazzini si incontrano per passare un po’ di tempo insieme, prima di fare ritorno nelle loro abitazioni. Li ha minacciati a parole, intimandoli a consegnargli i soldi che avevano in tasca. Una delle due ragazzine, impaurita dal suo atteggiamento minaccioso e perentorio, ha estratto una banconota da cinque euro, consegnandogliela. Non soddisfatto dei pochi soldi racimolati, ha minacciato i tre. Ha detto loro che li avrebbe picchiati se non fosse riuscito ad avere almeno 50 euro, soldi che gli avrebbero permesso di “fare serata”. A questo punto i tre hanno iniziato a scappare, dandosela a gambe il più velocemente possibile. Il bullo ha però deciso di inseguirli, e quando si sono rifugiati in un locale poco lontano, sono stati fortunatamente notati da un luogotenente dei carabinieri del Nas di Cremona in licenza.