Lega: proposta di legge per commissione d’inchiesta sulle case famiglia

Condividi

“La Lega depositerà una pdl per istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sul business delle case famiglia e per velocizzare adozioni nazionali e internazionali. Occorre fare chiarezza da una parte e, dall’altra, velocizzare le adozioni: ci sono migliaia di coppie in fila d’attesa da anni. Solleciteremo inoltre la calendarizzazione della nostra proposta, ferma in Parlamento da tempo, sugli asili nido gratis”.

Così i capigruppo Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.