Slovacchia: eletta presidente Zuzana Caputova, europeista e ambientalista

L’attivista per i diritti civili, ambientalista, pro Nato e convinta europeista Zuzana Caputova, 45 anni, è stata eletta prima donna presidente della Slovacchia. Al ballottaggio di sabato ha rispettato in pieno i pronostici che la davano favorita, aggiudicandosi una maggioranza indiscutibile del 58,4%, contro l’avversario Meros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea e commissario Ue per l’unione energetica. L’affluenza alle urne è stata del 42%.”Cerchiamo ciò che ci unisce e facciamo in modo che sia la collaborazione reciproca ad avere la meglio sugli interessi personali e particolari”, ha detto Caputova.

In un paese come la Slovacchia, intorpidito dal problema della corruzione, ha conquistato l’elettorato dicendo: “dimostriamo che l’onestà in politica è un vantaggio“, slogan ripetuto anche stanotte, ringraziando gli elettori non solo in slovacco ma anche nelle lingue delle minoranze nazionali, incluso l’ungherese e il ceco.