Migranti, la nave Ionio torna in mare: sfida a Salvini

Condividi

La Mare Jonio non si ferma. Dopo il dissequestro da parte della procura di Agrigento e le indagini per favoreggiamento, la nave dei centri sociali torna in mare per scandagliare il Mediterraneo alla ricerca di migranti da portare in Europa.

“La #MareJonio naviga verso il porto di Marsala da dove, dopo uno scalo tecnico e il cambio equipaggio, sarà pronta a partire per una nuova missione”, scrive la Ong Mediterranea che vede tra i suoi membri più celebri l’ex no global Luca Casarini. Attivisti e associazioni, tra cui Libera, hanno accolto l’imbarcazione nel porto di Marsala. “Ci sentiamo a casa”, dicono dalla Ong.