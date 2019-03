Germania: parte il Grande Fratello dei Servizi Segreti, abbattuta ogni privacy

di Fabio Lugano – – – Il governo Tedesco ha presentato un progetto di legge per dare maggiori poteri ai servizi segreti di quel paese. La BND, secondo quanto afferma il progetto di legge presentato in modo unitario da SPD e CDU, in futuro avrà il diritto di infiltrare, senza preventiva autorizzazione giudiziaria, i telefoni di cittadini ed autorità tedesche tramite l’utilizzo di Trojan. L’unico prerequisito sarà il sospetto che si possano compiere atti di carattere criminale o eversivo, definizione quanto mai ampia. Nello stesso tempo i poteri nei confronti degli stranieri verranno ulteriormente ampliati, autorizzando intercettazioni in tutti i casi in cui è necessario avere informazioni sulla politica estera o per finalità di sicurezza.

Inoltre la BND dovrebbe dare un’assistenza continua alla polizia dei singoli stati, evolvendosi quindi come una sorta di fornitrice di servizi, o una coordinatrice di carattere federale In questo caso invece la polizia dovrebbe chiedere autorizzazione all’autorità giudiziaria seguendo i canali ordinari e la BND si occuperebbe solo del supporto tecnico per l’esecuzione delle intercettazioni.