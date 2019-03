La famiglia naturale paragonata al cancro su La7

In quel bizzarro salotto televisivo chiamato OttoeMezzo parlando di matrimonio e di famiglia naturale si fanno parallelismi col cancro. Premesso che le cellule tumorali sono per definizione anormali, come si può paragonare la famiglia naturale alla malattia?

Tutto questo avviene mentre Vendola, invece, afferma che l’espressione “utero in affitto” è molto violenta.