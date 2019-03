Tentata strage bus, “quella voce non è di Ramy”. Non è lui che ha chiamato il 112

Condividi

Contrariamente a quanto sostenuto, negli scorsi giorni, sul mezzo dato alle fiamme da Ousseynou Sy, sarebbe del dodicenne Adam e non dell’amico Ramy, il 13enne finito nel vortice delle polemiche sulla concessione della cittadianza italiana, la voce della telefonata in cui avvertiva l’operatore del 112 di quanto stava succedendo (ascolta qui). (Per gli investigatori sarebbe comunque semplicissimo stabilire a chi apparteneva la voce, ndr).

“Signore, la prego, mandi qualcuno, non è un film, questo” . L’audio è diventato pubblico poco dopo il blitz dei carabinieri che ha messo fine alla follia del terrorista senegalese. Ma solo oggi, grazie a un’intervista pubblicata dal settimanale Oggi, viene fuori a chi appartiene veramente la voce. Non sarebbe, infatti, di Ramy ma di Adam. “Chiara piangeva tantissimo, non sapevamo come consolarla” , racconta il ragazzino che sullo scuolabus era vicino proprio a Rami, il suo migliore amico. È stato quest’ultimo a nascondere prontamente il cellulare con cui Adam è riuscito a dare l’allarme al 112.